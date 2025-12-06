Via agli eventi natalizi in città | l' 8 dicembre in piazza Salotto si accende l' albero tra musica e acrobazie aeree

Ilpescara.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partono ufficialmente domenica 7 dicembre gli appuntamenti con gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Pescara e si parte con quello delle 17 al Museo delle Genti d’Abruzzo e i suoi laboratori per bambini tra 3 e 5 anni e tra 6 e 12 anni a cura della fonfazione. L’8 dicembre l’accensione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

