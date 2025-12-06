Vi ricordate di Infamous? Che fine ha fatto l’esclusiva Sony che aveva introdotto gli X-Men nel mondo Playstation

Tra le tante proprietà intellettuali dei Playstation Studios, Infamous è una di quelle che meriterebbe di tornare in grande stile, magari sulla prossima ammiraglia di casa Sony, ma che sembra essere uscito dai piani dell’azienda nipponica. Sin dai tempi della prima Playstation, Sony ha puntato forte sulle proprie esclusive, cercando di replicare il modello di successo portato avanti con fierezza da quella che all’epoca era l’azienda leader del settore (Nintendo) e che ancora oggi riesce a mantenersi al vertice proprio per la qualità e l’unicità delle proprie proprietà intellettuali. Un tentativo che è riuscito solo in parte, poiché se è vero che nei 31 anni di attività nel settore videoludico i Playstation Studios sono riusciti a produrre IP di grande pregio e di grande successo, va detto che nessuna di queste (esclusa Gran Turismo che però è in fase calante da tempo) è riuscita a diventare icona stabile di questo universo. 🔗 Leggi su Esports247.it

