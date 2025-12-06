Vi racconto qual è l' ingrediente segreto del Parmigiano Reggiano
Gabriele Arlotti, presidente di CheeseItaly: "A Natale regalate un pezzo di Made in Italy". A novembre la Latteria San Bartolomeo di Poviglio (Reggio Emilia) ha conquistato il titolo di Best Italian Cheese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Qual è il modo più efficace per comunicare la cooperazione internazionale? Scopriamolo con “Ti racconto il Mozambico”: Venerdì 12 dicembre, ore 18:00 Spazio Gerra, Piazza XXV Aprile 2, Reggio Emilia Un talk con Giulia Bassetto (Will Media), Giuse - facebook.com Vai su Facebook