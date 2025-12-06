Vi racconto qual è l' ingrediente segreto del Parmigiano Reggiano

Quotidiano.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Arlotti,  presidente di CheeseItaly: "A Natale regalate un pezzo di Made in Italy". A novembre la Latteria San Bartolomeo di Poviglio (Reggio Emilia) ha conquistato il titolo di Best Italian Cheese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

