Verstappen pole da fuoriclasse | GP Abu Dhabi highlights qualifiche

Gli highlights delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di Formula 1: Max Verstappen firma il miglior tempo e mette pressione alle McLaren di Norris (secondo) e Piastri (terzo). Per assicurarsi il suo quinto mondiale Verstappen deve vincere la gara e sperare che Norris non chiuda al secondo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verstappen, pole da fuoriclasse: GP Abu Dhabi, highlights qualifiche

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Formula 1, Piastri in pole davanti a Norris e Verstappen. La griglia di partenza del Gp Qatar (Adnkronos) - Oscar Piastri si prende la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, il pilota australiano della McLaren ha fatto - facebook.com Vai su Facebook

GP Qatar F1: Piastri in pole, poi Norris e Verstappen. Disastro Ferrari in qualifiche. Leclerc decimo, Hamilton fuori nel Q1 tg.la7.it/sport/f1-quali… Vai su X

Formula 1, Verstappen in pole nella griglia di partenza del GP Abu Dhabi: Norris seconda, Piastri terzo - Tra mezz'ora scatteranno le Qualifiche di Abu Dhabi, che si potranno seguire in diretta TV solamente su Sky. Si legge su fanpage.it

Gp Abu Dhabi: Verstappen strappa la pole, Norris e Piastri inseguono nel finale - Max Verstappen ha conquistato la pole position nel GP di Abu Dhabi 2025 davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, consolidando la sua posizione di favorito per la gara decisiva del Mondiale. Segnala msn.com

Verstappen monumentale, è in pole nel GP di Formula 1 ad Abu Dhabi: Norris e Piastri appena dietro - Max Verstappen pazzesco si piazza in pole al Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi con Norris secondo e Piastri terzo ... Da fanpage.it

F1, Verstappen prova a crederci ed è in pole ad Abu Dhabi! Norris si avvicina al titolo, Leclerc in terza fila - Max Verstappen vuole credere fino in fondo alla rimonta più clamorosa della storia della Formula Uno e partirà davanti a tutti al via del Gran Premio di ... Riporta oasport.it

Verstappen in pole position ad Abu Dhabi: SuperMax parte davanti alle McLaren di Norris e Piastri nel Gp decisivo - L'olandese della Red Bull, che cercherà di vincere il suo quinto titolo iridato consecutivo, ha 12 punti da recuperare sull'inglese del team di Woking e 4 più dell'australiano. today.it scrive

F1, Gp Abu Dhabi: Max Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri - L'olandese precederà le McLaren di Norris (attuale leader della classifica piloti) e Piastri, entrambi piloti con cui si giocherà il titolo mondiale punto a punto nell'ultimo Gp stagionale. Come scrive tg24.sky.it