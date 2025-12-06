Verstappen monumentale è in pole nel GP di Formula 1 ad Abu Dhabi | Norris e Piastri appena dietro
Max Verstappen pazzesco si piazza in pole al Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi con Norris secondo e Piastri terzo. Qualifiche vibranti e ricche di sorprese fin dal primo momento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Arrivano le pagelline di Terruzzi dal Qatar Sainz è l’unico che salva la faccia in un weekend in cui la Ferrari sparisce. Verstappen non sbaglia mai, Piastri ritrova la testa ma non la squadra. Poi gli schiaffi veri: Norris “specialista del ciapa no”, Alonso in una - facebook.com Vai su Facebook
Verstappen monumentale, è in pole nel GP di Formula 1 ad Abu Dhabi: Piastri e Norris appena dietro - Max Verstappen pazzesco si piazza in pole al Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi con Norris secondo e Piastri terzo ... Si legge su fanpage.it
Pagina 232 | Qualifiche F1 Gp Bahrain: Verstappen in pole, secondo Leclerc! - Terzo Russell davanti a Sainz: ecco la griglia di partenza completa La Formula Uno riparte da dove ci aveva lasciati, con Max ... Come scrive corrieredellosport.it