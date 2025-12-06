Verstappen in pole ad Abu Dhabi davanti a Norris e Piastri

I tre piloti in corsa per il titolo pronti a battagliare sin dal semaforo verde YAS MARINA (EMIRATI ARABI) - La lotta per il Mondiale 2025 di Formula 1 si conferma accesissima anche nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Max Verstappen conquista la 48esima pole position in carriera sul tracc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Verstappen in pole ad Abu Dhabi davanti a Norris e Piastri

Contenuti che potrebbero interessarti

Formula 1, Piastri in pole davanti a Norris e Verstappen. La griglia di partenza del Gp Qatar (Adnkronos) - Oscar Piastri si prende la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, il pilota australiano della McLaren ha fatto - facebook.com Vai su Facebook

GP Qatar F1: Piastri in pole, poi Norris e Verstappen. Disastro Ferrari in qualifiche. Leclerc decimo, Hamilton fuori nel Q1 tg.la7.it/sport/f1-quali… Vai su X

Formula 1, Verstappen in pole nella griglia di partenza del GP Abu Dhabi: Norris seconda, Piastri terzo - Tra mezz'ora scatteranno le Qualifiche di Abu Dhabi, che si potranno seguire in diretta TV solamente su Sky. Secondo fanpage.it

F1 GP Abu Dhabi: capolavoro Red Bull, Verstappen in pole davanti alle McLaren. Ok Leclerc, flop Hamilton - Il pilota olandese grazie al gioco di squadra con Tsunoda si è garantito di partire davanti a Norris e Piastri ... Lo riporta sportal.it

GP Abu Dhabi, Qualifiche: Verstappen pole di forza ma Norris e Piastri sono lì! - Max Verstappen non ha alcuna intenzione di mollare il trono senza combattere e si prende la pole position del Gran premio di Abu Dhabi con il tempo di 1. Si legge su thelastcorner.it

F1, capolavoro di Verstappen: pole ad Abu Dhabi davanti alle McLaren. Leclerc 5° - L'olandese della Red Bull fa meglio di Norris e Piastri nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, animando la lotta al titolo piloti. Segnala ilgiornale.it

Max in pole position ad Abu Dhabi Norris e Piastri inseguono - Verstappen sulla Red Bull davanti a tutti mette pressione alle due Mc Laren, ma Lando può gestire il vantaggio di dodici punti e per essere campione gli basta il terzo posto. Si legge su panorama.it

Max Verstappen argina le McLaren e conquista la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi 2025. Secondo Lando Norris davanti ad Oscar Piastri che non si è migliorato nelle ... - Tutto pronto a Yas Marina per le qualifiche il Gran Premio di Abu Dhabi 2025: Norris, Verstappen e Piastri si sfidano per il titolo. Riporta automoto.it