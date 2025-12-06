Verstappen in pole ad Abu Dhabi davanti a Norris e Piastri

Ilgiornaleditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tre piloti in corsa per il titolo pronti a battagliare sin dal semaforo verde YAS MARINA (EMIRATI ARABI) - La lotta per il Mondiale 2025 di Formula 1 si conferma accesissima anche nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Max Verstappen conquista la 48esima pole position in carriera sul tracc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

verstappen in pole ad abu dhabi davanti a norris e piastri

© Ilgiornaleditalia.it - Verstappen in pole ad Abu Dhabi davanti a Norris e Piastri

