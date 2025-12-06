L’esodo comincerà dalle prime ore di stamani, anche se la trasferta è logisticamente comoda e serviranno poco meno di due ore di viaggio in auto per raggiungere Reggio Emilia. E’ stato il tema trainante della settimana. La Fiorentina con la propria gente. Unica strada percorribile per uscire dalla zona retrocessione e guardare con un rinnovato ottimismo all’immediato futuro. Adesso la palla ce l’hanno in mano i ragazzi di Vanoli, perché Firenze la propria parte la farà eccome. Anzi, l’ha già fatta. Alla fine i fiorentini al ‘ Mapei Stadium ’ saranno davvero circa 4.000, soglia posizionata a inizio settimana e puntualmente raggiunta con un’impennata di vendite di tagliandi nel pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso Reggio Emilia. Un esodo viola in vecchio stile. Si punta a quota quattromila