Verona colpo a sorpresa | Giovane Belghali e Bernede firmano il tris all' Atalanta

I padroni di casa vincono la loro prima gara in campionato e lasciano la Fiorentina da sola all'ultimo posto. A Palladino non basta il rigore di Scamacca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verona, colpo a sorpresa: Giovane, Belghali e Bernede firmano il tris all'Atalanta

66' - #MilanHellasVerona 11 Proteste Verona dopo un colpo di testa di Vermesan parato in due tempi da Bouyer. I gialloblù lamentano il fatto che il pallone sia entrato dopo il primo tocco del portiere rossonero. Per l'arbitro il pallone non è entrato #Mil Vai su X

Calcio serie D: la Varesina espugna Verona, colpo pesante sul campo del Chievo - facebook.com Vai su Facebook

Verona, colpo a sorpresa: Giovane, Belghali e Bernede firmano il tris all'Atalanta - I padroni di casa vincono la loro prima gara in campionato e lasciano la Fiorentina da sola all'ultimo posto. Secondo msn.com

L’Atalanta cade pesantemente a Verona. Al Bentegodi finisce 3-1 per l’Hellas - L'Atalanta cade a sorpresa contro il Verona e vede allontanarsi i posti che garantirebbero un piazzamento in europa, per i gialloblu boccata d'ossigeno ed ora la Fiorentina è ultima e distante tre pun ... Segnala sportpaper.it

Quanto vale Giovane, la sorpresa del Verona accostato all'Inter: prezzo e contratto - c'è un giocatore che si sta mettendo particolarmente in evidenza per il rendimento positivo; il brasiliano classe 2003 ... Da calciomercato.com