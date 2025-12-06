Verona-Atalanta 3-1 prima vittoria in campionato per i gialloblù
Prima vittoria in campionato per l’ Hellas Verona, che nel match serale del sabato della 14esima giornata di Serie A ha battuto l’Atalanta per 3-1 al Bentegodi. Vantaggio gialloblù al 28esimo con Belghali, raddoppio solo 8 minuti dopo con Giovane. Nella ripresa il 3-0 di Bernede su azione di contropiede. Accorcia le distanze Scamacca all’81esimo su un rigore fischiato per un fallo di mano di Bella-Kotchap, ma non basta. Tre punti preziosissimi in ottica salvezza per la squadra di Paolo Zanetti, che si porta a 9 punti, due in meno delle tre quartultime. Torna alla sconfitta invece la Dea dopo tre vittorie consecutive tra Champions League, campionato e Coppa Italia: la squadra di Palladino resta 12esima con 16 punti in classifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, 2-0: Verona-Atalanta 3-1: punti preziosi per gli scaligeri in chiave salvezza Inter-Como 4-0 nerazzurri in vetta Sassuolo-Fiorentina 3-1, notte fonda Viola Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12 - facebook.com Vai su Facebook
#HellasVerona 3-1 #Atalanta : Gianluca Scamacca penalty! #VeronaAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Serie A, Verona-Atalanta 3-1: brusco stop per Palladino, prima vittoria per Zanetti - 1 sul campo del Verona nel terzo anticipo della 14esima giornata di Serie A e stoppa la sua rincorsa alle posizioni di vertice. Secondo sportmediaset.mediaset.it
Verona-Atalanta 3-1, prima vittoria in campionato per i gialloblù - Prima vittoria in campionato per l'Hellas Verona, che nel match serale del sabato della 14esima giornata di Serie A ha battuto l'Atalanta per 3- Segnala lapresse.it
Scamacca la riapre all'81 su rigore: Verona-Atalanta sono ora sul 3-1 - Atalanta su TuttoMercatoWeb L'Atalanta riapre la partita al Bentegodi. Scrive tuttomercatoweb.com
Verona-Atalanta risultato 3-1: Belghali, Giovane e Bernede tramortiscono Palladino - 1 l'Atalanta al Bentegodi: Belghali, Giovane e Bernede firmano il successo, che permette ai gialloblù di lasciare l'ultimo posto alla Fiorentina, ... corriere.it scrive
Il Verona batte l’Atalanta e lascia la Fiorentina sola all’ultimo posto: Giovane fa gol e assist - Il successo dell’Hellas porta anche la Fiorentina a restare all’ultimo posto solitario in classifica. fanpage.it scrive
Il Verona trova la prima vittoria, al Bentegodi dominata 3-1 l’Atalanta - 1 grazie alle reti di Belghali, Giovane e Bernede, inutile il calcio di rigore trasformato da Scamacca. Secondo italpress.com