Verona, 6 dicembre 2025 - Tra le squadre ancora a secco di vittorie in questa Serie A c'è il Verona, almeno prima del 14esimo turno: per gli scaligeri tutto cambia nel match che li oppone all' Atalanta, letteralmente travolta dalla marea gialloblù nel segno di Belghali, Giovane e Bernede. La reazione dei nerazzurri c'è ma è tardiva: la firma Scamacca, subentrato all'alba della ripresa a Krstovic, che prima colpisce una traversa e poi, sull'esito dell'on field review della medesima azione per un tocco di mano di Bella-Kotchap, è implacabile dal dischetto. Troppo poco per dare continuità al cammino di Palladino dopo la vittoria sulla Fiorentina e troppo poco per impedire l'appuntamento del Verona con la tanto attesa prima vittoria in campionato.

© Sport.quotidiano.net - Verona-Atalanta 3-1, prima vittoria in campionato per gli scaligeri