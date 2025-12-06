Veron | Inter favorita oggi per un motivo Chivu? Dopo Inzaghi…

Veron. Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’ Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di San Siro tra Inter e Como: “ Considero l’Inter la squadra più forte, per profondità di rosa e qualità dei giocatori, che sono sempre quelli che fanno la differenza “, ha dichiarato. “ Dunque, vedo favorita l’Inter, però il Como è una bellissima sorpresa ed è anche la dimostrazione che in provincia si può fare bel calcio “. Il focus di Veron si è poi spostato sul confronto tra i simboli offensivi delle due squadre: “ Lautaro segna in tutti i modi, gioca con la squadra e, in area di rigore, è micidiale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

