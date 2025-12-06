veron analizza il duello imminente tra lautaro e nico paz nella sfida a san siro tra inter e como

Inter News 24 Veron analizza Lautaro e Nico Paz: il confronto argentino tra i due numeri 10 delle squadre che scenderanno in campo oggi stesso. Juan Sebastian Veron, ex centrocampista argentino che ha vissuto grandi emozioni in Serie A, si gusta la sfida tra Lautaro Martinez e Nico Paz dalla “caliente” Buenos Aires. Dopo una settimana turbolenta, che lo ha visto squalificato per sei mesi dal ruolo di presidente dell’ Estudiantes, Veron trova ristoro nel calcio italiano e nella sfida che coinvolge due grandi talenti argentini, anche se su fronti opposti. Quando si parla di Inter-Como, Veron non ha dubbi sulla favorita: «Considero l’Inter la squadra più forte, per profondità di rosa e qualità dei giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

