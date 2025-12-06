Vermi nella pasta scatta il blitz Asl Alcune famiglie boicottano le scuole

Controlli nel centro cottura, denunciato il titolare. L’ira dei genitori: “Meglio che i bimbi restino a casa”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Vermi nella pasta, scatta il blitz Asl. Alcune famiglie boicottano le scuole

Leggi anche questi approfondimenti

Vermi nella pasta servita ai bambini a scuola: controlli e sequestri ift.tt/LwEvAx0 ift.tt/gcV1bFh Vai su X

Vermi nella pasta in cinque scuole genovesi, scatta la multa e le indagini della Asl Le scuole coinvolte e le azioni del Comune di Genova - facebook.com Vai su Facebook

Vermi nella pasta, scatta il blitz Asl. Alcune famiglie boicottano le scuole - Alla fine delle attività è stato informato il pubblico ministero di turno in Procura, la dottoressa Gabriella Marino. Riporta ilsecoloxix.it

Vermi nella pasta in cinque scuole genovesi, scatta la multa e le indagini della Asl - Le scuole coinvolte nello spiacevole episodio sono state il Fermi dell'Istituto comprensivo di Quinto/Nervi, la Vernazza dell'Istituto comprensivo di Sturla, la primaria Sacro Cuore dell'Ic Quarto, la ... Da primocanale.it

Vermi nella pasta servita ai bambini a scuola: controlli e sequestri - Durante l'ispezione di Asl 3 è emersa la necessità di sequestrare l’intero lotto della pasta che viene servita in cinque scuole ... Lo riporta genovatoday.it

Vermi nella pasta alla mensa delle elementari: cinque scuole coinvolte. Scattano verifiche e controlli - L'allarme è scattato ieri, quando nei piatti di bambini e maestre sono comparsi questi "corpi estranei". Come scrive msn.com