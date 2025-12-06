Vermi nella pasta scatta il blitz Asl Alcune famiglie boicottano le scuole

Controlli nel centro cottura, denunciato il titolare. L’ira dei genitori: “Meglio che i bimbi restino a casa”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

vermi nella pasta scatta il blitz asl alcune famiglie boicottano le scuole

© Ilsecoloxix.it - Vermi nella pasta, scatta il blitz Asl. Alcune famiglie boicottano le scuole

