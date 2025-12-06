Verissimo sabato 6 dicembre | ospiti e interviste di oggi

(Adnkronos) – Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 6 dicembre. Silvia Toffanin accoglierà in studio per un'intervista ritratto la grande attrice del teatro e del cinema italiano: Monica Guerritore. Inoltre, saranno ospiti, con i loro racconti di vita: Paolo Ruffini, alla guida di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altre letture consigliate

Nell'amatissima serie #ForbiddenFruit è la protagonista Ender: sabato si racconterà per la prima volta a #Verissimo... Sevval Sam ? - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo anticipazioni 6 e 7 dicembre 2025: tutti gli ospiti del weekend - Anticipazioni Verissimo 6 e 7 dicembre 2025: ospiti Monica Guerritore, Federica Pellegrini, Achille Costacurta, Max Giusti e tanti altri. Da lifestyleblog.it

Verissimo, sabato 6 dicembre: ospiti e interviste di oggi - Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 6 dicembre. Lo riporta adnkronos.com

Sabato 6 e domenica 7 dicembre, ospiti di “Verissimo” - Inoltre, sarà in studio Max Giusti, al suo debutto, proprio da domenica 7 dicembre su Canale 5, alla conduzione di “Caduta Libera”. Secondo msn.com

Verissimo, ospiti del 6 e 7 dicembre 2025 su Canale 5: tutte le anticipazioni - Sabato 6 e domenica 7 dicembre torna l’appuntamento con il talk show di Silvia Toffanin che accompagnerà il pubblico in un fine settimana denso di s ... Secondo msn.com