Verissimo | arrivano Monica Guerritore Achille Costacurta e Max Giusti

Davidemaggio.it | 6 dic 2025

Silvia Toffanin, come ogni weekend, torna su Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste in onda oggi, sabato 6 dicembre, alle 16.30, e domani, domenica 7 dicembre, alle 16.00. Le anticipazioni e gli ospiti del weekend. Sabato 6 dicembre – ore 16.30. A Verissimo, intervista-ritratto per una grande attrice del teatro e del cinema italiano: Monica Guerritore. Inoltre saranno ospiti, con i loro racconti di vita, Paolo Ruffini, alla guida di Zelig On su Italia 1, Rossella Brescia e Corinne Clery. Da Forbidden Fruit,?evval Sam, l’attrice e cantante che interpreta Ender nella soap di Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

verissimo arrivano monica guerritore achille costacurta e max giusti

© Davidemaggio.it - Verissimo: arrivano Monica Guerritore, Achille Costacurta e Max Giusti

