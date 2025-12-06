Verissimo | arrivano Monica Guerritore Achille Costacurta e Max Giusti

Silvia Toffanin, come ogni weekend, torna su Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste in onda oggi, sabato 6 dicembre, alle 16.30, e domani, domenica 7 dicembre, alle 16.00. Le anticipazioni e gli ospiti del weekend. Sabato 6 dicembre – ore 16.30. A Verissimo, intervista-ritratto per una grande attrice del teatro e del cinema italiano: Monica Guerritore. Inoltre saranno ospiti, con i loro racconti di vita, Paolo Ruffini, alla guida di Zelig On su Italia 1, Rossella Brescia e Corinne Clery. Da Forbidden Fruit,?evval Sam, l’attrice e cantante che interpreta Ender nella soap di Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Verissimo: arrivano Monica Guerritore, Achille Costacurta e Max Giusti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le lezioni più importanti arrivano quando la vita ti mette in ginocchio, non quando tutto va bene. - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni Verissimo del 6 dicembre, il racconto di Monica Guerritore - Silvia Toffanin conduce la nuova puntata di “Verissimo” con Monica Guerritore tra gli ospiti. Secondo dilei.it

Torna Verissimo, le anticipazioni: da Monica Guerritore che si racconta alla tragedia della discoteca di Corinaldo - Primo appuntamento del mese di dicembre con Verissimo, in onda nel pomeriggio di oggi sabato 6 su Canale 5 dalle ore 16. corrieredellumbria.it scrive

Verissimo, Domenica In, Che Tempo Che Fa e Ciao Maschio: il weekend tv con Pellegrini, Lear ed Errani-Paolini - 7 dicembre 2025 propone un palinsesto ricco di ospiti e temi trasversali, dalla musica al racconto personale fino ... ilmessaggero.it scrive

Monica Guerritore, la morte della mamma, il tumore al seno, l'amore per Roberto Zaccaria, lo scontro con Francesca Fagnani: «È disinformazione» - Grande attrice di teatro e del cinema italiano, ripercorrerà i momenti salienti della sua ... Scrive msn.com

Il “circoletto” cos’è? La spiegazione di Monica Guerritore/ “Gli stessi attori si ritrovano di continuo” - Anche Monica Guerritore ne ha parlato spiegando perché, a suo dire, lavorerebbero sempre gli stessi attori nel cinema ... Segnala ilsussidiario.net

Verissimo, gli ospiti del 6-7 dicembre: Achille Costacurta, Federica Pellegrini - 7 dicembre 2025 da Achille Costacurta a Federica Pellegrini a Monica Guerritore ... Si legge su msn.com