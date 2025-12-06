Ultimi preparativi in casa Prato per la trasferta di domani (14.30 con diretta tv su Tv Prato) in quel di Grosseto. Oggi allenamento di rifinitura sul campo Sussidiario per i biancazzurri, che stanno lavorando meticolosamente per farsi trovare pronti per il big match in casa della capolista. D’altronde, la posta in palio è altissima: con un successo i lanieri avvicinerebbero la prima posizione, attualmente distante 10 lunghezze, e allo stesso potrebbero sperare magari di accorciare il margine che li separa dalla coppia Seravezza Pozzi-Tau Altopascio, a -5 dal Grifone. Buone notizie dall’infermeria per Simone Venturi, che ha ritrovato Greselin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Venturi ritrova Greselin. E deve decidere i bomber