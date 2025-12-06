Venturi ritrova Greselin E deve decidere i bomber

Lanazione.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimi preparativi in casa Prato per la trasferta di domani (14.30 con diretta tv su Tv Prato) in quel di Grosseto. Oggi allenamento di rifinitura sul campo Sussidiario per i biancazzurri, che stanno lavorando meticolosamente per farsi trovare pronti per il big match in casa della capolista. D’altronde, la posta in palio è altissima: con un successo i lanieri avvicinerebbero la prima posizione, attualmente distante 10 lunghezze, e allo stesso potrebbero sperare magari di accorciare il margine che li separa dalla coppia Seravezza Pozzi-Tau Altopascio, a -5 dal Grifone. Buone notizie dall’infermeria per Simone Venturi, che ha ritrovato Greselin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

venturi ritrova greselin e deve decidere i bomber

© Lanazione.it - Venturi ritrova Greselin. E deve decidere i bomber

Contenuti che potrebbero interessarti

venturi ritrova greselin deveVenturi ritrova Greselin e deve decidere i bomber - Oggi allenamento di rifinitura sul campo Sussidiario per i biancazzurri, che stanno ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Venturi Ritrova Greselin Deve