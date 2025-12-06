Venturi ritrova Greselin E deve decidere i bomber
Ultimi preparativi in casa Prato per la trasferta di domani (14.30 con diretta tv su Tv Prato) in quel di Grosseto. Oggi allenamento di rifinitura sul campo Sussidiario per i biancazzurri, che stanno lavorando meticolosamente per farsi trovare pronti per il big match in casa della capolista. D’altronde, la posta in palio è altissima: con un successo i lanieri avvicinerebbero la prima posizione, attualmente distante 10 lunghezze, e allo stesso potrebbero sperare magari di accorciare il margine che li separa dalla coppia Seravezza Pozzi-Tau Altopascio, a -5 dal Grifone. Buone notizie dall’infermeria per Simone Venturi, che ha ritrovato Greselin. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
VERSO GROSSETO – PRATO: LE ULTIME DAI CAMPI E I NUMERI di Roberto Nardi E’ il match clou della quindicesima giornata la sfida tra la capolista Grosseto e il Prato, quarto in classifica a meno dieci punti. La squadra di Venturi prosegue la preparazion - facebook.com Vai su Facebook
Venturi ritrova Greselin e deve decidere i bomber - Oggi allenamento di rifinitura sul campo Sussidiario per i biancazzurri, che stanno ... Si legge su msn.com