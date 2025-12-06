VENEZIA-MILAN 0-2 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2024 25

Justcalcio.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivivi le azioni più belle della partita tra Venezia e Milan, terminata 0-2 grazie alle reti di Pulisic e Gimenez. Guarda questo video su Youtube L'articolo VENEZIA-MILAN 0-2 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

venezia milan 0 2Inter-Venezia, dove vederla in tv (in chiaro), orario, probabili formazioni (e l'incrocio pericoloso ai quarti di finale) - Dopo la vittoria a Pisa, l'Inter si tuffa nella Coppa Italia: arriva il Venezia di Giovanni Stroppa a San Siro ... Riporta affaritaliani.it

venezia milan 0 2DIRETTA/ Inter Milan Primavera (risultato finale 2-0): Mancuso sigilla il derby nerazzurro (30 novembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Inter Milan, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... Come scrive ilsussidiario.net

venezia milan 0 2Coppa Italia, Lazio-Milan 0-0 dopo 45’: biancocelesti pericolosi con Basic e Isaksen - All’11’ De Winter sbaglia il passaggio e serve Guendouzi, poi interviene sulla conclusione di Ca ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Venezia Milan 0 2