Venerdì sera di sangue a Salerno | uomo ucciso durante una violenta lite

Venerdì di sangue a Salerno, dove un uomo è stato ucciso al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto in via Gabriele D’Annunzio, nell’area compresa tra i quartieri di Pastena, Mercatello e Torrione. A riportare la notizia è Il Mattino nella sua edizione online. Venerdì sera di sangue a Salerno: uomo ucciso durante una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Venerdì sera di sangue a Salerno: uomo ucciso durante una violenta lite

Leggi anche questi approfondimenti

I concerti di questa sera venerdì 5 dicembre! Brunori Sas: Barcellona, Sala Apolo Apertura porte: 7.30 PM Opening act: 8.20 PM Inizio show: 9.00 PM Local Time *** Baustelle: Roma, Palazzo dello Sport Apertura porte: 19.00 Inizio show: 21.00 *** Il Tre: Molfett - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, un weekend per donare il sangue con i volontari dell'Avis - end pieno di appuntamenti organizzati dall'Avis Comunale di Salerno. ilmattino.it scrive

Salerno, l'inchiesta sulle sacche di sangue sparite al Ruggi: audizione al Comune - La storia delle sacche di sangue che sarebbero «sparite» all’ospedale Ruggi sembrerebbe far rumore più dei pazienti che al pronto soccorso attendono anche sette ore per una visita. Da ilmattino.it

Salerno, 15enne trovato in strada in una pozza di sangue - Un 15enne è stato ritrovato in una pozza di sangue ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale: è al momento in gravi condizioni nel reporto di rianimazione. Secondo tg24.sky.it