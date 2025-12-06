Vélo d' Or 2025 vince ancora Pogacar

Roma, 6 dicembre 2025 - Non che ci fossero grandi dubbi al riguardo, ma anche il Vélo d'Or 2025 è andato a Tadej Pogacar, al terzo trionfo dopo quelli del 2021 e del 2024 così come già successo a Chris Froome e ora a -1 da Alberto Contador e il suo primato, mentre a livello femminile l'ambito premio assegnato annualmente da Vélo Magazine e corrispondente al Pallone d'Oro del calcio è andato a Pauline Ferrand-Prévot. I numeri di Pogacar e Ferrand-Prévot e gli altri premi. Per entrambi gli atleti ha avuto il su indubbio peso la vittoria della corsa di casa: in particolare, Pogacar si è aggiudicato il Tour de France 2025, salendo a quota 4 nel computo della competizione, ma anche il Giro di Lombardia 2025, il quinto di fila, il secondo Mondiale consecutivo, l' Europeo, il Giro delle Fiandre 2025 e la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, giusto per restare ai principali dei 20 successi raccolti in stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

