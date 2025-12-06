Vanoli | Toccato il fondo chiediamo scusa ai tifosi Basta alibi e paure servono uomini veri

Firenze, 6 dicembre 2025 - Due ore dopo la fine della partita, Paolo Vanoli si è presentato in conferenza stampa. "Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. Non servono giocatori, servono gli uomini. Lo dobbiamo diventare, questa partita è stata l'emblema. Basta alibi, ci vuole coraggio. Paura di cosa quando vai subito in vantaggio? Non c'entra il modulo, bisogna giocare l'uno per l'altro e questo non lo vedo. Puoi avere tante idee, ma se non la giochi veloce e hai paura, sono solo alibi". Come giudica l'episodio del rigore? "Il rigorista era Albert. Non l'ha voluto calciare, il secondo era Mandragora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vanoli: “Toccato il fondo, chiediamo scusa ai tifosi. Basta alibi e paure, servono uomini veri”

Contenuti che potrebbero interessarti

LA BORDATA DELLA ROSEA «Il punto più basso della storia della pallacanestro maschile italiana è stato toccato giovedì a Tortona [...] Ma perché il basket italiano è caduto così in basso? Perché è presuntuoso, perché si sente ancora il secondo sport italia - facebook.com Vai su Facebook

Vanoli (conf): “Chiediamo scusa. Gud non ha voluto battere. Cosa ho detto nello spogliatoio” - La lunga (e dura) conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo la sconfitta della Fiorentina a Sassuolo ... Segnala msn.com

Vanoli: “Il rigorista era Gudmundsson ma non ha voluto calciare! Chiediamo scusa, non ho ancora la chiave” - Il tecnico viola ha parlato al termine del match in conferenza stampa e ai microfoni di DAZN, queste le ... Da msn.com