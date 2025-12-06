Vanoli si copre ma va all’attacco | Tocca a noi essere i trascinatori
Svelare le proprie carte nemmeno per idea. Paolo Vanoli non ha voluto dare alcun vantaggio al Sassuolo e lo ha chiarito in apertura di conferenza stampa della vigilia. "Volete tutti sapere della difesa a quattro. Lo scoprirete a ridosso della partita". Messaggio chiaro, di entrare nei dettagli il tecnico della Fiorentina non ha nessuna voglia. Anche perché di problemi da risolvere ne ha già abbastanza per dare vantaggi a Grosso o a qualche altro collega. Certificate le assenze di Gosens e Fazzini, oltre al recupero del febbricitante Fortini, Vanoli si concentra sugli avversari. "E’ stata una settimana che ho sfruttato per lavorare su tutti gli aspetti: fisico e tattico, poi sappiamo l’importanza di questo mese partita dopo partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
