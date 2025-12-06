Vandali senza sosta | si alza il grido d’allarme

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025

Non c’è pace dai vandali a Osimo, ragazzini che si divertono a deturpare l’arredo urbano. In queste fredde sere si ritrovano a passare nel sottopassaggio del San Carlo dove le pareti sono state abbellite dai piccoli studenti delle scuole con disegni su tele cartonate. Diverse sono state distrutte, i pezzi portati via o lasciati a terra tra i rifiuti, bottiglie vuote e cartacce. A lamentarsene diverse signore che usano il passaggio per raggiungere la chiesa. In centro il vetro a protezione del defibrillatore vicino al tiramisù è ancora infranto e le scritte con spray nero lasciate su diverse muri di privati restano ancora, senza che quelle mani abbiano un nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

