Vandali nel cimitero di Eboli | danneggiati i portafiori e rubate statue sacre

Vandali ancora in azione all'interno del cimitero comunale di via Foscolo ad Eboli. Nei ultimi giorni hanno danneggiato i portafiori in rame delle lapidi, rimosso i porta-lumini, frantumato lampade votive e rubato alcune statue sacre. La sicurezzaIngenti i danni che hanno lasciato attoniti i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Nuovo atto vandalico al cimitero di Battipaglia: danneggiata una lapide e rubato materiale. Cresce la rabbia dei cittadini e l’appello a più controlli - facebook.com Vai su Facebook

Eboli, furti e raid vandalico al cimitero - Nuovo episodio di vandalismo al cimitero di via Foscolo a Eboli, già in passato bersaglio di raid simili. Come scrive msn.com

Eboli, furto al cimitero: portati via oggetti in rame - Portafiori in rame staccati dalle lastre di marmo, porta lumini sradicati, lampade votive mandate in frantumi e statue sacre rubate. Segnala infocilento.it

La rabbia del sindaco e dei cittadini di Grandate: cimitero profanato dai vandali, tante le tombe danneggiate - Alberto Peverelli a nome della comunità:"Indignazione, ora confidiamo nelle forze dell'ordine". Secondo ciaocomo.it

Vandali al cimitero, spariti vasi e una statua: "Un atto gravissimo" - Il raid ha scatenato rabbia e sconforto da parte dei cittadini, fortemente amareggiati per quanto successo nei giorni scorsi nella ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Vandali al cimitero di Grandate: rubato il rame e devastate le lapidi. Domani resta chiuso - Lapidi a terra, marmo distrutto, ricordi dei propri cari andati in frantumi: vandalizzato nella notte il cimitero di Grandate, quando ... Segnala espansionetv.it