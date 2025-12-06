Valtur Brindisi contro Pesaro per l' attacco al primato in classifica

BRINDISI - La squadra di coach Piero Bucchi arriva allo scontro con Pesaro, capolista del campionato, con soli due punti di ritardo, ma forte di una condizione fisica e mentale che l'ha portata a vincere le ultime quattro partite di campionato e ritrovare un assetto tattico decisamente con la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

