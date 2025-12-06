Valorizziamo il nostro patrimonio musicale

Un protocollo d’intesa con l’ Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities, per attività di studio e di ricerca finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale della città. Lo ha sottoscritto l’Amministrazione per dare corso un processo coordinato di valorizzazione del patrimonio storico-documentario con l’obiettivo di renderlo fruibile attraverso la piattaforma digitale Lodovico Media Library sviluppata da DHMoRe, attraverso il quale verranno sviluppate ricerche ed approfondimenti aventi ad oggetto il Patrimonio documentario, storico e museale e permette al contempo al Comune di Sassuolo di elaborare in collaborazione con il DHMoRe un progetto sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale musicale, con l’obbiettivo di diffonderne ulteriormente un’eccellenza già scritta in una tradizione solidissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Valorizziamo il nostro patrimonio musicale"

