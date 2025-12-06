Valle Savio parcheggi gratis un' ora per lo shopping di Natale | Sostiene l’arrivo di turisti e famiglie
“Una misura attesa e accolta con favore dagli operatori del territorio, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il tessuto economico locale e verso le esigenze di visitatori e residenti”. Confcommercio Bagno di Romagna, attraverso il presidente Giuseppe Crociani, esprime “piena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
