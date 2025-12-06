Valerio Scanu Incanto – Atlante di mondi fantastici debutta al Nuovo Teatro Orione di Roma

foto di Serafino Giacone ROMA – Il debutto di “Incanto – Atlante di mondi fantastici” lo show nato da un soggetto di Valerio Scanu, scritto e diretto da Veronica Matrisciano, sarà giovedì 11 dicembre al Nuovo Teatro Orione di Roma alle ore 21. “Incanto” sarà un viaggio sonoro attraverso mondi immaginari, ispirato a grandi colonne sonore e brani iconici che hanno segnato generazioni. Tra questi, un omaggio ai Classici Disney, ma anche musical e canzoni che fanno parte del patrimonio collettivo. La direzione musicale è di Francesco Lattorre e le coreografie di Luigi Francescangeli e Noemi Ortolesi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

