Valentina Persia parla del fratello a cui è molto legata | tra le lacrime rivela il loro rapporto speciale

Valentina Persia si commuove parlando del fratello Vincenzo: il loro legame speciale e le parole dell’artista toccano il cuore del pubblico. Leggi anche: Valentina Persia ha un marito? Tutto sulla sua vita privata Ospite di Verissimo, Valentina Persia ha ripercorso con Silvia Toffanin i momenti più intensi della sua vita privata e professionale, segnati da successi, perdite e una profonda capacità di resilienza. L’attrice e comica, sempre pronta a regalare sorrisi al pubblico, ha aperto una finestra intima sulla propria storia familiare: dalla scomparsa prematura del marito, che ha segnato un prima e un dopo nella sua esistenza, al rapporto speciale con i figli, fino al legame unico con il fratello Vincenzo, affetto da sindrome di Down. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Valentina Persia parla del fratello a cui è molto legata: tra le lacrime, rivela il loro rapporto speciale

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Rende problemi di melanzane con Valentina Persia. 4 dicembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

GRANDE FRATELLO 2025, PUNTATA 1° DICEMBRE 2025/ Diretta, eliminato e finalista: Valentina chiude con Domenico - Grande fratello 2025 torna in onda oggi con una puntata ricca di colpi di scena con la scelta di Donatella, l'arrivo di Dolce in studio e un provvedimento. Riporta ilsussidiario.net

Grande Fratello, le pagelle: Simone e il «provvedimento» alla melatonina (3), Domenico e Valentina sono una barzelletta (6) - La nuova puntata del reality si trascina con Simona Ventura oramai in piena balia dei concorrenti. Si legge su msn.com

Grande Fratello, le pagelle: Jonas invidioso (4), Valentina salva la puntata (7), Domenico non ce la fa (3), Sonia Bruganelli confermata (8) - La nuova puntata del Grande Fratello parte sin da subito con la temuta busta rossa che altro non è che un titolo di articolo sulla reazione burrascosa di Valentina verso Benedetta. Come scrive ilgazzettino.it

Grande Fratello, Valentina accusa Anita: 'Sei stata fuori e hai visto tutto, sei falsa' - La notte scorsa al Grande Fratello è accaduto di tutto: Valentina e Domenico hanno litigato con la maggior parte degli inquilini e a scatenare la loro ira sono state le accuse di Anita su un presunto ... Secondo it.blastingnews.com

Valentina Persia e l’amore per il fratello Vincenzo: “Quel cromosoma in più li rende superiori” - La comica ha ripercorso con Silvia Toffanin i momenti principali della sua carriera e della sua vita personale, fatta di gioie ma anche di grandi dolori, ... Lo riporta fanpage.it

Valentina Persia in lacrime: «Mio fratello con la sindrome di Down mi ha insegnato la felicità, mio marito, morto a 42 anni, il coraggio di andare avanti» - È stata un’intervista intensa e piena di emozioni quella di Valentina Persia a Verissimo, dove la comica ha parlato dei due grandi amori della sua vita: il fratello Vincenzo, affetto da sindrome di ... Secondo ilmattino.it