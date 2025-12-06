Valentina è tornata bronzo agli Europei

Valentina Marra è tornata. La pugile pesarese, dopo un importante intervento e dopo mesi di riabilitazione, alla prima competizione dopo il periodo di stop ha vinto il bronzo ai campionati europei Under 23 Elite di Budapest. "Sono reduce da un anno complicato – racconta la stessa Marra –, segnato da un intervento alla spalla e da mesi in cui il dubbio pesava più del dolore. A Budapest sono salita sul ring con una determinazione nuova, forgiata dalla fragilità e dalle paure che mi hanno accompagnata fino alla capitale ungherese. E lì incontro dopo incontro, ho capito che la forza non è soltanto fisica: è mentale, emotiva, personale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

