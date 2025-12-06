Vaccini Covid sicuri | nessun aumento della mortalità in uno studio su 28 milioni di francesi

Nuovo studio del team scientifico Epi-Phare su JAMA Network Open: i vaccini a mRNA Covid non aumentano la mortalità e riducono il rischio di morte per Covid grave del 74% e per tutte le cause del 25%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una piattaforma mRNA oltre il vaccino Covid-19 anche in Pediatria. Lo stato di avanzamento delle conoscenze. Russo R Medico e Bambino 2025;28(9):e239-e242 DOI: https://doi.org/10.53126/MEBXXVIIIN239 L'utilizzo della piattaforma a mRNA, attraverso

Vaccini Covid sicuri: nessun aumento della mortalità in uno studio su 28 milioni di francesi - Phare su JAMA Network Open: i vaccini a mRNA Covid non aumentano la mortalità e riducono il rischio di morte per ...

L'Ema: "Vaccini Covid sicuri, segnalazioni chiuse senza impatto sul rischio-beneficio" - È quanto emerge dal "Rapporto 2023 sulla sorveglianza dei vaccini Covid", pubblicato da

Vaccini Covid, ecco perché considero convincente la tesi degli errori statistici sulla mortalità - Se questo può aver senso per quanto riguarda la protezione immunitaria che necessita di un certo periodo prima di svilupparsi, non ha viceversa alcun senso per quanto riguarda gli eventi avversi, ...

"Basta scuse per i vaccini covid"/ Gismondo: "Effetti avversi non sono giustificati dalle ospedalizzazioni" - Nell'articolo – ricorda e spiega Gismondo – l'autrice si prodiga per affermare che i vaccini covid non hanno fatto registrate "nessun effetto collaterale", spiegando di aver controllato "tutte le ...

Aifa, 36 decessi dopo vaccini Covid ma correlazione non provata - Nel 2023, le segnalazioni con almeno un evento grave associato a vaccini anti-

La Fda verso nuove regole sui vaccini? La mail riservata sui decessi di dieci bambini (ma non ci sono evidenze scientifiche) - Secondo una indiscrezione riportata dal Wall Street Journal il dipartimento della Salute guidato dal Segretario Robert F.