Va in scena Napoli-Juve Conte a difesa del primato

Napoli-Juventus non sarà mai una partita come le altre. Questione di rivalità mai sopite che vanno al di là del quotidiano. Maradona contro Platini, Cavani contro Del Piero, Higuain contro Dybala per citare solo alcuni dei duelli che hanno caratterizzato la storia più o meno recente delle due squadre. Se poi è l'occasione per il ritorno di un ex amato come Spalletti, l'uomo del tatuaggio col terzo scudetto azzurro stampato sul braccio, sul quale domani il Maradona (55mila gli spettatori attesi) si dividerà non avendo accettato il suo passaggio alla Juve, e c'è un primato in classifica da difendere, il cocktail è servito per una sfida che la città di Napoli vive la tutto l'anno.

