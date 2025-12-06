Fra poco i libri se li tireranno in faccia al posto delle torte. La vergognosa pagliacciata della cosiddetta sinistra culturale non finisce più. I censori che pretendono di dettare legge. Quelli che strillano a vanvera. Quelli che l’egemonia pretendono di imporla negando spazi a chi non la pensa come loro. Alla Nuvola dell’Eur, a Roma, stanno facendo di tutto per macchiare “Più libri più liberi”, la rassegna che non si può frequentare se non sei rosso. Ma non sono solo gli estremisti di sinistra a invocare censura contro i pensatori e gli scrittori “di destra” – e male, malissimo, ha fatto l’assessore capitolino alla cultura Massimiliano Smeriglio a contestare libri anziché vantarsi di un evento importante – ma addirittura partiti rappresentati in Parlamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Va in scena la pagliacciata degli editori antifascisti