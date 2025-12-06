Va a casa della nonna e la uccide a martellate choc a Ostia | arrestato

Al culmine dell'ennesima lite in casa, un uomo ha ucciso la nonna prendendola a martellate e poi è fuggito, ma poco dopo è stato arrestato dalla polizia. L'omicidio è avvenuto nella zona di Acilia, sul litorale romano. Nella lite è rimasto ferito anche il compagno della madre del presunto assassino. I fatti questa mattina. L'omicidio si è consumato nell'appartamento dell'anziana, in via Giuseppe Molteni, ad Acilia-Madonetta, nei pressi di Ostia. Il nipote, trentenne, è entrato con le chiavi e ha colpito più volte la nonna, senza lasciarle scampo. Poco prima aveva ferito con lo stesso martello il compagno della madre in un bar della stessa zona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

