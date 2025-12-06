Va a casa della nonna e la uccide a martellate choc a Ostia | arrestato
Al culmine dell'ennesima lite in casa, un uomo ha ucciso la nonna prendendola a martellate e poi è fuggito, ma poco dopo è stato arrestato dalla polizia. L'omicidio è avvenuto nella zona di Acilia, sul litorale romano. Nella lite è rimasto ferito anche il compagno della madre del presunto assassino. I fatti questa mattina. L'omicidio si è consumato nell'appartamento dell'anziana, in via Giuseppe Molteni, ad Acilia-Madonetta, nei pressi di Ostia. Il nipote, trentenne, è entrato con le chiavi e ha colpito più volte la nonna, senza lasciarle scampo. Poco prima aveva ferito con lo stesso martello il compagno della madre in un bar della stessa zona. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
La pasta al forno dei palermitani: gli ANELLETTI A casa di mia nonna nei giorni di festa non mancava mai - facebook.com Vai su Facebook
Nuove testimonianze parlano delle luci accese nella casa vuota della nonna di Chiara Poggi la notte prima dell’omicidio. Un dettaglio mai approfondito che riemerge mentre la perizia sul Dna riporta Andrea Sempio al centro del caso Garlasco panorama.it/attu Vai su X
Nipote uccide la nonna a martellate durante una lite in casa VIDEO - Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. Si legge su msn.com
Uccide la nonna a martellate in casa a Ostia, fermato il nipote 30enne Lorenzo Vitali: bloccato a una fermata della metro - Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata ... Scrive msn.com
Uccide la nonna a martellate durante una lite in casa, i rilievi della scientifica ad Acilia - Una donna di 80 anni è stata uccisa a martellate in casa ad Acilia intorno alle 8. Da msn.com
Uccide la nonna a martellate: fermato un 30enne a Ostia. Ferito anche il compagno della madre - I poliziotti hanno bloccato il nipote alla fermata della metro, mentre cercava di fuggire dal luogo del delitto. Come scrive quotidiano.net
Uccide la nonna a martellate in casa ad Acilia, fermato trentenne - La polizia ha fermato il nipote di 30 anni che dopo l'omicidio, avvenuto in un'abitazione di via Giuseppe Molteni, si ... Come scrive msn.com
Ostia, uccide la nonna a martellate. Poi il 30enne fugge in metro - Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. Come scrive ilgiornale.it