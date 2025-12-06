Va a casa della nonna e la uccide a martellate choc a Ostia | arrestato

Iltempo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al culmine dell'ennesima lite in casa, un uomo ha ucciso la nonna prendendola a martellate e poi è fuggito, ma poco dopo è stato arrestato dalla polizia. L'omicidio è avvenuto nella zona di Acilia, sul litorale romano. Nella lite è rimasto ferito anche il compagno della madre del presunto assassino.  I fatti questa mattina. L'omicidio si è consumato nell'appartamento dell'anziana, in via Giuseppe Molteni, ad Acilia-Madonetta, nei pressi di Ostia. Il nipote, trentenne, è entrato con le chiavi e ha colpito più volte la nonna, senza lasciarle scampo. Poco prima aveva ferito con lo stesso martello il compagno della madre in un bar della stessa zona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

va a casa della nonna e la uccide a martellate choc a ostia arrestato

© Iltempo.it - Va a casa della nonna e la uccide a martellate, choc a Ostia: arrestato

Leggi anche questi approfondimenti

casa nonna uccide martellateNipote uccide la nonna a martellate durante una lite in casa VIDEO - Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. Si legge su msn.com

casa nonna uccide martellateUccide la nonna a martellate in casa a Ostia, fermato il nipote 30enne Lorenzo Vitali: bloccato a una fermata della metro - Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata ... Scrive msn.com

casa nonna uccide martellateUccide la nonna a martellate durante una lite in casa, i rilievi della scientifica ad Acilia - Una donna di 80 anni è stata uccisa a martellate in casa ad Acilia intorno alle 8. Da msn.com

casa nonna uccide martellateUccide la nonna a martellate: fermato un 30enne a Ostia. Ferito anche il compagno della madre - I poliziotti hanno bloccato il nipote alla fermata della metro, mentre cercava di fuggire dal luogo del delitto. Come scrive quotidiano.net

casa nonna uccide martellateUccide la nonna a martellate in casa ad Acilia, fermato trentenne - La polizia ha fermato il nipote di 30 anni che dopo l'omicidio, avvenuto in un'abitazione di via Giuseppe Molteni, si ... Come scrive msn.com

casa nonna uccide martellateOstia, uccide la nonna a martellate. Poi il 30enne fugge in metro - Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Nonna Uccide Martellate