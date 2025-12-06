Uso di asset russi Von der Leyen | ‘Paesi UE condividano i rischi’
''La situazione particolare del Belgio deve essere affrontata in modo tale che tutti gli Stati europei si assumano lo stesso rischio''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altre letture consigliate
Ucraina, il Belgio frena il piano Merz sull’uso degli asset russi per Kiev Vai su X
Gli Usa hanno esercitato pressioni su diversi paesi dell'Unione Europea nel tentativo di bloccare i piani di utilizzare gli asset russi congelati per sostenere un massiccio prestito all'Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Von der Leyen e Germania provano a tenere unita un’Ue spaccata sugli asset russi. L’appello di Berlino: “Condividiamo i rischi economici” - Volodymyr Zelensky ne chiede da tempo che vengano utilizzati per continuare a ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Il Belgio lancia l'allarme bancarotta sugli asset russi - E se la Russia deciderà di portare in tribunale il Belgio, il Paese che ospita le istituzioni Ue andrà in bancarotta. Segnala ansa.it
Usa contro piano Ue sugli asset russi per finanziare Kiev/ “Beni necessari per raggiungere accordo di pace” - Usa vogliono bloccare il piano Ue per l'uso di asset russi congelati, Bloomberg: "Pressioni da diplomatici sugli Stati per convincerli a non accettare accordo" ... Come scrive ilsussidiario.net
BCE stronca l’UE “niente uso asset russi congelati”/ Stop garanzie 140 mld prestito all’Ucraina: cosa succede - BCE ferma l'UE e impedisce l'uso degli asset russi congelati come garanzia per il prestito da 140 miliardi di euro all'Ucraina. Come scrive ilsussidiario.net
Bce respinge l'uso degli asset russi proposto dalla Commissione europea - Francoforte sostiene che garantire prestiti a Kiev con beni congelati violerebbe i Trattati; Bruxelles valuta alternative e soluzioni di debito comune ... msn.com scrive
Bocciata dalla Bce, Ursula non molla sugli asset russi - Ursula von der Leyen non si arrende sull’uso degli asset russi congelati per finanziare l’Ucraina. Come scrive lanotiziagiornale.it