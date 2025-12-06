Uso di alcool e droghe associato alla guida | studenti a lezione di sicurezza stradale

Brindisireport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PIETRO VERNNOTICO - Nei giorni scorsi presso l’auditorium dell’Istituto tecnico Valzani di San Pietro Vernotico si è svolto un importante evento rientrante nel Service sulla “sicurezza stradale” promosso dal locale Lions club e dal comando polizia locale di San Pietro Vernotico, rappresentati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Uso di droghe: i più gravi danni psicofisici - La nostra classe ha svolto un progetto con Villa Lorenzi, un’associazione di volontariato che progetta e propone risposte al disagio... Scrive lanazione.it

Prevenire l’uso di droghe: i consigli al Villaggio della legalità - Nella tre giorni dedicata alle celebrazioni del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa), durante le conferenze tenutesi a Piazza ... Riporta poliziadistato.it

Droghe e giovani: cala il consumo ma cresce l'uso di antidepressivi (non prescritti) - Il consumo di droghe tra i giovani è in lieve calo ma la «diffusione» resta «massiccia» e incombono «nuove minacce» per la salute. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Uso Alcool Droghe Associato