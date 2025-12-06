Uscita di tiny bookshop fisica per switch e ps5

L'attuale interesse per i giochi in formato digitale si amplia anche alle produzioni che offrono versioni fisiche, ideali per collezionisti e appassionati di atmosfera rilassante. Tra le novità più attese di inizio 2025 si distingue l'arrivo di Tiny Bookshop su PlayStation 5, confermato per il 10 aprile. Il titolo, considerato tra le esperienze più coinvolgenti dell'anno, ha già conquistato il pubblico sulle piattaforme Nintendo Switch, PC, Mac e Linux, grazie alla sua atmosfera accogliente e al gameplay subconscio. La versione per PS5 rappresenta un'ulteriore tappa di espansione, accompagnata da una release fisica prevista nello stesso periodo, offrendo così una nuova occasione di investimento per i collezionisti.

Tiny Bookshop arriva anche su PS5 e in versione fisica dopo il successo riscosso su Steam e Nintendo Switch - Dopo aver venduto oltre mezzo milione di copie su Nintendo Switch e Steam, Tiny Bookshop è in dirittura d'arrivo anche su PS5. Si legge su multiplayer.it