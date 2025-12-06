Usa via libera alla vendita di missili all’Italia per 301 miliardi di dollari

(Adnkronos) – Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato "una possibile vendita al governo italiano" di missili "Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari". E' quanto si legge in una nota della Defense Security Cooperation Agency (Dsca), che ha notificato il Congresso. Viene . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com