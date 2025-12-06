Usa vendono missili all’Italia per 301 milioni | Gittata estesa potenza devastante
Il Dipartimento di Stato americano ha recentemente approvato la potenziale vendita di missili aria-terra a gittata estesa e relative attrezzature all’Italia. Questa transazione, il cui costo stimato si aggira intorno ai 301 milioni di dollari, rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento delle capacità difensive del Paese alleato e nella cooperazione transatlantica in ambito sicurezza. L’Agenzia per la cooperazione alla sicurezza della Difesa americana, seguendo le procedure stabilite, ha già provveduto a notificare il via libera al Congresso, avviando così il processo formale per la concretizzazione di questa fornitura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Questo giornale è FALSO. Ma la notizia, purtroppo, è VERA. “Il Giornale della Pace” non esiste, l’ho inventato io. Ma gli USA che approvano la vendita di missili all’Italia per circa 300 milioni di euro esistono eccome. E lo fanno mentre in TV ci raccontano di pa - facebook.com Vai su Facebook
Difesa: da Usa ok a vendita di missili all’Italia per 301 milioni di dollari - Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria- Si legge su agenzianova.com
Missili Patriot inviati agli Usa: le armi letali che spaventano la Cina - Questa indiscrezione ha fatto sobbalzare dalla sedia i media cinesi, secondo i quali ... Segnala ilgiornale.it