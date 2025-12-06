Usa-Ue | Provenzano ' dottrina Trump attacco senza precedenti a Europa'

6 dic 2025

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Non giriamoci attorno. La 'dottrina Trump', emersa dalla strategia di sicurezza nazionale, rappresenta un attacco senza precedenti all'Europa. Oggi Musk esplicita il pensiero, dicendo che l'Ue va abolita e che la sovranità deve tornare agli Stati. E trova supporto anche nei nazionalisti europei, come l'olandese Wilders, alleato di Salvini. All'Unione europea e all'Italia serve una reazione forte, all'altezza della sfida, una svolta nel segno dell'integrazione, sulla difesa comune, sulla politica estera, sul rafforzamento della nostra economia, del nostro modello sociale e del mercato comune. 🔗 Leggi su Iltempo.it

