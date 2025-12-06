Usa-Ue | Marasà Si ' da amministrazione Trump modello nuova destra globale'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Sfogliando le 33 pagine della National security strategy dell'amministrazione Trump il modello della nuova estrema destra globale emerge nella maniera più cristallina: un impasto tossico di nazionalismo identitario, razzismo eclatante, aggressività geopolitica e un'idea di sicurezza costruita contro i più deboli. È il paradigma della forza, del confine, della competizione feroce che deve cancellare umanità, diritti sociali, difesa dell'ambiente e le regole e i luoghi del multilateralismo". Lo afferma il responsabile Esteri di Sinistra italiana Giorgio Marasà. "Ogni crisi -aggiunge- diventa occasione per restringere spazi democratici e smantellare tutele: dai diritti delle minoranze alle politiche climatiche, considerate non come investimenti per il futuro ma come ostacoli alla supremazia militare ed economica dei più forti.

