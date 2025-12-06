Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il 7 dicembre 1941, l'attacco giapponese a Pearl Harbour obbligava gli statunitensi ad uscire dal loro isolazionismo, e creava nei fatti l'Occidente che abbiamo conosciuto per tutto il secondo Novecento e il primo quarto del nuovo secolo. Esattamente ottantaquattro anni dopo, con la sua 'National security strategy” il presidente americano Trump archivia questa fase, ed una architettura che ha garantito la pace e la sicurezza alle nostre generazioni". Lo scrive in un post social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva. "Se per gli Usa è il Pacifico l'oceano del Duemila, è chiaro che per loro la Nato sta diventando (e per molti alla Casa Bianca lo è già diventato) un arnese del passato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa-Ue: Borghi (Iv), 'indispensabile difesa comune europea'