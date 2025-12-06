USA Trump e Musk prendono a picconate l’UE

Gli USA, se non fosse stato chiaro ormai da tempo, estromettono l’Europa dalla strategia della loro amministrazione. M mentre Trump prevede un “Declino in 20 anni” per il vecchio Continente, Musk su il suo X scrive: “ L’UE dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i loro popoli “. USA, l’attacco di Musk su X. Il post del magnate di origini sudafricane arriva all’indomani della sanzione economica di 120 milioni di euro (per violazione del regolamento europeo che dal febbraio 2024 impone alle grandi piattaforme digitali nuovi obblighi di trasparenza e responsabilità sui contenuti) inflitta da Bruxelles alla sua piattaforma, la prima nel quadro del Digital services act europeo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - USA, Trump e Musk prendono a picconate l’UE

Approfondisci con queste news

Crosetto: "Trump ha esplicitato che la Ue non gli serve". Musk dopo la multa a X: "L'Unione va abolita, la sovranità torni ai singoli Stati" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Crosetto: "Trump ha esplicitato che la Ue non gli serve". Musk dopo la multa a X: "L'Unione va abolita, la sovranità torni ai singoli Stati" #ANSA Vai su X

Crosetto: "Trump ha esplicitato che la Ue non gli serve". Europa sotto attacco. Musk dopo la multa a X: "L'Unione va abolita" - Musk: 'L'Unione va abolita, la sovranità torni ai singoli Stati'. Da ansa.it

La "bomba" di Musk su Bruxelles: "L'Unione europea va sciolta." - Dopo la nuova strategia di sicurezza nazionale Usa diffusa dalla Casa Bianca, ... iltempo.it scrive

Elon Musk rilancia sull'Unione Europea "dovrebbe essere abolita" - Nel 2019 l’Unione europea aveva lanciato il Green Deal: impegnava i 27 Paesi dell'Unione ad abbattere le emissioni di gas serra per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Si legge su tg.la7.it

Trump e Musk attaccano l'Europa. Ue: "Sulle nostre regole decidiamo noi" - Era chiaro" che "il rapporto con l’Ue sarebbe mutato e che le garanzie di difesa dopo il ‘45 sarebbero finite ... Da msn.com

Perché l'attacco di Trump all'Europa (che multa Musk): nella "Strategia di difesa nazionale" l'appoggio ai sovranisti - Perché mette nero su bianco la distanza siderale con l'amministrazione americana, sancendo ... Da ilmessaggero.it

Usa: Musk lascia l’amministrazione Trump ma resta “al servizio del presidente” - Intanto alla Casa Bianca si parla di Gaza, dazi contro la Cina e tensioni con l’Iran Elon Musk ha annunciato la fine della sua ... Si legge su it.euronews.com