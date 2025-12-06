Usa | Patuanelli ' se a Trump e Musk replica un portavoce qualcosa da cambiare c' è'

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "La risposta agli attacchi di Trump e Musk all'Unione Europea è stata affidata a “un portavoce della Commissione”. Il presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente del mondo, assieme all'uomo più ricco del mondo, sferrano un attacco senza precedenti all'Europa. Noi rispondiamo tramite “un portavoce”. A prescindere da tutto, se vogliamo davvero difendere il Continente forse qualcosa da cambiare c'è eccome”. Lo scrive su Facebook il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa: Patuanelli, 'se a Trump e Musk replica un portavoce qualcosa da cambiare c'è'

Leggi anche questi approfondimenti

Ricordo che Giorgia Meloni era tra i leader europei che diceva “non è ancora il caso di ?parlare con Putin”. Poi è arrivato Trump e ci ha parlato. E allora mi chiedo: perché non poteva farlo un leader europeo? La verità è che il governo italiano è tra quelli che - facebook.com Vai su Facebook

Ue: Patuanelli, male che repliche a Trump e Musk affidate a un "portavoce" - "La risposta agli attacchi di Trump e Musk all'Unione Europea è stata affidata a 'un portavoce della Commissione'. Scrive agenzianova.com

L’Ue multa X e gli Usa scendono in campo: “Attacco al popolo americano” - Alla fine, dopo due anni di indagine segnati da pressioni e battute d’arresto, l’ Unione Europea ha deciso di multare X, il social network di Elon Musk, per 120 milioni di euro per aver violato la leg ... Da ilfattoquotidiano.it

Trump-Musk al vetriolo, il presidente Usa: “Senza sussidi chiuderesti bottega”. La replica: “Legge di bilancio folle, se passa finanzio un nuovo partito” - Roma, 1 luglio 2025 – Finito l'idillio sbocciato durante la campagna elettorale e all'inizio del secondo mandato del presidente Usa, tra Donald Trump e Elon Musk la tensione è ormai alle stelle, tanto ... Segnala quotidiano.net

Usa, le piazze contro Trump: “Elon Musk sarà sacrificato tra i primi” - “Più che le fratture tra i repubblicani sarà la risposta dei mercati e di alcuni grandi interessi economici a poter indurre Donald Trump a fare un passo indietro sui dazi, se ... Segnala quotidiano.net

Musk: «Usa, serve un terzo partito». Trump: «I contratti con Elon? Riesamineremo tutto». Casa Bianca smentisce telefonata fra i due - Donald Trump non ha ancora deciso se togliere a Elon Musk i tanti contratti con il governo che le sue aziende hanno. Si legge su leggo.it

Usa, Trump ‘congeda’ Musk: “Può restare, ma deve concentrarsi sulle auto” - Donald Trump ha rivolto parole di stima a Elon Musk dopo l’annuncio dell’imprenditore di voler fare un passo indietro nella sua amministrazione. Riporta tg24.sky.it