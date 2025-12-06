Usa la sfida alla Cina passa per l’Africa e…il Congo
Washington mette nel mirino le ricche riserve di metalli critici e minerali strategici della Repubblica Democratica del Congo e il presidente americano Donald Trump prosegue nella sua diplomazia di “pacifismo minerario”. Giovedì, alla Casa Bianca, Trump ha ospitato il presidente congolese Felix Tshisekedi e l’omologo ruandese Paul Kagame per la firma di un accordo di pace tra Kinshasa e Kigali. Accordo un po’ asimmetrico, dato che la presenza militare del Ruanda in Congo non è stata mai ufficialmente confermata da Kagame, avviene tramite il proxy del movimento M23 nel Nord Kivu e non è stata discussa alla presenza dei rappresentanti ribelli, ma la sostanza è stato il corollario del patto: Washington ha concluso con la Repubblica Democratica del Congo un patto minerario bilaterale che porterà le compagnie a stelle e strisce nel cuore dell’Africa, pronte a sfruttare l’apertura delle miniere congolesi per fini di approvvigionamento sistemico e per contribuire a gestire la grande sfida geoeconomica tra Usa e Cina, che passa anche per un Paese al centro del mondo (suo malgrado). 🔗 Leggi su It.insideover.com
