Usa-Cina Crosetto | Trump ha esplicitato che l’Ue non gli serve

In un lungo post su X, il ministro della Difesa Guido Crosetto parla del rapporto tra Trump e l’Unione Europea. “Gli Usa hanno in corso una competizione sempre più difficile, complessa e dura con la Cina e ogni loro atto, decisione, comportamento, deve essere letto in questo scenario. La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell’avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile. Trump ha semplicemente esplicitato che l’ Eu gli serve poco o nulla in questa competizione”. Da 3 anni, in privato, incontri, riunioni dei ministri, interviste, dico ciò che ieri è stato codificato nella Strategia di Sicurezza Nazionale USA e cioè che il rapporto con l’EU sarebbe mutato e che le garanzie di difesa regalate dopo il ‘45 sarebbero finite velocemente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa-Cina, Crosetto: “Trump ha esplicitato che l’Ue non gli serve”

