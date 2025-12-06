Usa | botta e risposta social Crosetto-Borghi ' se non capisci un tweet'

Roma, 6 dic (Adnkronos) - Botta e risposta via social tra Guido Crosetto e Claudio Borghi sul rapporto Usa-Ue. Comincia il ministro della Difesa, che pubblica un lungo post su X sul documento sulla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. "La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile", scrive tra le altre cose Crosetto. A stretto giro, arriva la risposta del senatore della Lega, sempre via social: "Pensa un po', dove tu in quel rapporto leggi che noi abbiamo bisogno di più armi da comprare insieme alla Ue io leggo che la Ue deve essere smantellata per poter tornare a crescere come Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa: botta e risposta social Crosetto-Borghi, 'se non capisci un tweet...'

