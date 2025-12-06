Usa approvata vendita di missili all’Italia per 301 milioni di dollari
Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mozione approvata all’unanimità in Commissione: la Regione monitorerà la vendita di Iveco a Tata e la tenuta dei siti produttivi lombardi. #Brescia #Iveco #mozione #RegioneLombardia #Tata - facebook.com Vai su Facebook
Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature, per un costo stimato di 301 milioni di dollari. #ANSA Vai su X
Usa approvano vendita missili a Italia - Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria- Come scrive rainews.it
Usa approvano vendita di missili aria-terra all'Italia per 301 milioni di dollari - Il via libera notificato al Congresso americano sulla possibile vendita dei razzi con gittata estesa, assieme alle relative attrezzature, forniti per "Affrontare le minacce attuali e future, fornendo ... Segnala msn.com
Missili Usa all’Italia, arriva il via libera alla vendita per 301 milioni di dollari - La “possibile vendita" servirà a "sostenere gli obiettivi di politica estera e sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato Nato ... Lo riporta affaritaliani.it
Gli Usa approvano la vendita di missili all'Italia per 301 milioni - Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria- msn.com scrive
Usa, via libera alla vendita di missili all’Italia per 301 miliardi di dollari - (Adnkronos) – Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato “una possibile vendita al governo italiano” di missili “Joint Air- msn.com scrive
Difesa: da Usa ok a vendita di missili all’Italia per 301 milioni di dollari - Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria- Lo riporta agenzianova.com