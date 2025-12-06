Usa approvata vendita di missili all’Italia per 301 milioni di dollari

6 dic 2025

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

usa approvata vendita di missili all8217italia per 301 milioni di dollari

© Imolaoggi.it - Usa, approvata vendita di missili all’Italia per 301 milioni di dollari

