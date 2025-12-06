Usa approvano vendita missili a Italia
9.00 Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature per 301mln di $. La possibile vendita "sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicuurezza nazionale degli Stati Uniti, migliorando la sicurezza di un alleato della Nato che rappresenta una forza per la stabilità politica e il progresso economico in Europa". "Migliorerà la capacità dell'Italia di affrontare le minacce attuali e future, fornendo sistemi di attacco sui caccia italiani". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
