Urbanistica oneri in salita Ma il dato 2023 è lontano
Segnali di ripresa per l’ urbanistica milanese, ma i tempi d’oro sono ancora lontani. La commissione comunale dedicata al bilancio del settore Rigenerazione urbana per il 2026 svela un trend positivo per Palazzo Marino nel 2025 sul fronte dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione previsti. La cifra di incasso stimata dall’amministrazione quest’anno (dal 1° gennaio al 30 novembre 2025) è di 134.980.460 euro. Quasi 30 milioni di euro in più rispetto al 2024, in cui gli oneri si erano fermati a quota 105.111.896 euro. Dunque, nonostante la Procura e, più in generale, la magistratura milanese continuino a tenere nel mirino le procedure autorizzative edilizie comunali – ancora in bilico i progetti autorizzati con Scia e non con Permesso di costruire – gli oneri di urbanizzazione sono in aumento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
