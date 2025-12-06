Uomo trovato cadavere a Salerno | è omicidio Un arresto

E’ stato un omicidio quello che, nella tarda serata di ieri, si è consumato in un’abitazione del quartiere Torrione a Salerno. I carabinieri hanno arrestato questa mattina Luca Fedele, cui gli inquirenti contestano l’omicidio preterintenzionale. Secondo quanto ricostruito, l’indagato si trovava nella sua abitazione insieme con un uomo di 35 anni con il quale ha avuto un diverbio e, poi, una. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uomo trovato cadavere a Salerno: è omicidio. Un arresto

